الشرطة البرازيلية تحقق في محاولة اغتيال مفترضة للرئيس

وذكرت صحيفة "تيرا" أن "التقرير أشار إلى تخطيط للهجوم على الرئيس وقاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس باستخدام أسلحة ثقيلة مثل المتفجرات والقنابل اليدوية وبندقية من العيار الثقيل".
وبحسب قناة CNN البرازيل، فقد تم فتح تحقيق خاص في القضية، فيما أوضح المحققون أن كافة التهديدات من هذا النوع تعتبر حقيقية، وتجري حاليا عمليات البحث لتحديد هوية منفذي الهجوم والمشاركين فيه والوسائل المستخدمة في تنفيذه.
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