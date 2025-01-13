 
الإثنين 2025-01-13 05:41 م
 

الشرطة البرازيلية تحقق في محاولة اغتيال مفترضة للرئيس

ا
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
الإثنين، 13-01-2025 03:59 م

الوكيل الإخباري- ذكرت تقارير إعلامية أن الشرطة البرازيلية تلقت شكوى، 3 يناير الجاري، وبدأت التحقيق في شبهة محاولة اغتيال لرئيس البلاد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وذكرت صحيفة "تيرا" أن "التقرير أشار إلى تخطيط للهجوم على الرئيس وقاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس باستخدام أسلحة ثقيلة مثل المتفجرات والقنابل اليدوية وبندقية من العيار الثقيل".

اضافة اعلان


وبحسب قناة CNN البرازيل، فقد تم فتح تحقيق خاص في القضية، فيما أوضح المحققون أن كافة التهديدات من هذا النوع تعتبر حقيقية، وتجري حاليا عمليات البحث لتحديد هوية منفذي الهجوم والمشاركين فيه والوسائل المستخدمة في تنفيذه.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يكلف رئيس الوزراء بتشكيل ورئاسة مجلس وطني لتكنولوجيا المستقبل

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الهنغاري

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الهنغاري

العيسوي يعزي الزيود والزعبي والمعايطة

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي الزيود والزعبي والمعايطة

مزرعة دجاج داخلية

أخبار محلية وزارة الزراعة تبحث تحديات قطاع الدواجن وتوفرها في الأسواق

جرش

أخبار محلية معهد السياسة والمجتمع يناقش إدارة النفايات والمياه في جرش

مبنى وزارة العمل في عمّان

أخبار محلية وزارة العمل : لا صحة لتخفيض رسوم تصاريح العمل

ا

عربي ودولي الشرطة البرازيلية تحقق في محاولة اغتيال مفترضة للرئيس

نقود

اقتصاد محلي 7.9 مليار دينار الإيرادات المحلية خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024،



 




الأكثر مشاهدة