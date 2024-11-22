الشرطة البريطانية تتعامل مع طرد مشبوه قرب السفارة الأميركية

04:59 م

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الوكيل الإخباري- نفذت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، تفجيرا محكما للتعامل مع طرد مشبوه بالقرب من السفارة الأميركية في حي ناين إلمز جنوب لندن، بعد أن أثار الطرد مخاوف أمنية، وجاء ذلك بعد أن أغلقت الشرطة الطرق المحيطة بالموقع كإجراء احترازي. اضافة اعلان





وأكدت في بيان أن الصوت المرتفع الذي سُمع نتج عن تفجير مُحكم نفذته فرق مختصة.