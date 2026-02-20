الشرطة البريطانية تفرج عن أندرو شقيق الملك تشارلز على ذمة التحقيق

الوكيل الإخباري- أفرجت الشرطة البريطانية مساء الخميس، عن الأمير السابق أندرو شقيق الملك تشارلز الثالث، بعد توقيفه لساعات في يوم عيد ميلاده السادس والستين، مع إبقائه على ذمّة التحقيق في شبهات بارتكابه "مخالفات أثناء تأدية مهامه الرسمية" على صلة بقضيّة جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية.

