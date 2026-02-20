الجمعة 2026-02-20 05:47 ص

الشرطة البريطانية تفرج عن أندرو شقيق الملك تشارلز على ذمة التحقيق

علم بريطانيا
بريطانيا
 
الجمعة، 20-02-2026 03:59 ص

الوكيل الإخباري-   أفرجت الشرطة البريطانية مساء الخميس، عن الأمير السابق أندرو شقيق الملك تشارلز الثالث، بعد توقيفه لساعات في يوم عيد ميلاده السادس والستين، مع إبقائه على ذمّة التحقيق في شبهات بارتكابه "مخالفات أثناء تأدية مهامه الرسمية" على صلة بقضيّة جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية.

وتعد الخطوة انتكاسة جديدة للعائلة الملكية البريطانية، اذ أنها المرّة الأولى في تاريخها الحديث، يتعرّض فيها أحد أعضائها رسميا للتوقيف.

 
 


