الشرطة البريطانية تنتهي من تفتيش منزل آندرو شقيق الملك تشارلز

الأربعاء 2026-02-25

بريطانيا
 
الأربعاء، 25-02-2026 03:24 ص

الوكيل الإخباري-   قالت الشرطة البريطانية  إن عمليات التفتيش في منزل أندرو ماونتباتن ويندسو، الأمير السابق في جنوب شرق إنجلترا قد انتهت.

يأتي هذا بعد أن تم القبض على الأمير السابق يوم الخميس في إطار تحقيق بشأن علاقاته برجل الأعمال الأميركي الراحل جيفري إبستين المدان في جرائم اعتداء جنسي.

 
 


