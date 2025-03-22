الشرطة التركية تعتقل أكثر من 340 متظاهراً في أعقاب احتجاجات

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، أن الشرطة اعتقلت أكثر من 340 متظاهراً في أعقاب احتجاجات حاشدة نظمتها المعارضة يوم الجمعة.



وقال علي يرلي قايا: "تم اعتقال 343 مشتبهاً بهم خلال الاحتجاجات التي وقعت الليلة الماضية في اسطنبول وأنقرة وإزمير وأضنة وأنطاليا وجناق قلعة واسكيشهير وقونية وأدرنة".



وأضاف الوزير: "لن نترك أدنى فرصة لأولئك الذين يسعون إلى الإخلال بالنظام العام، وتهديد السلام والأمن في بلدنا، والسعي إلى الفوضى والاستفزازات"، مشيرا إلى أن الاعتقالات جاءت بعد "تحقيق أجرته بلدية اسطنبول بالتنسيق مع مكتب المدعي العام في اسطنبول".



وتستمر الاحتجاجات والمسيرات الجماهيرية منذ، الأربعاء، حيث نظمتها المعارضة في العاصمة وعدد من المدن التركية الأخرى على خلفية اعتقال عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، إضافة إلى اعتقال العشرات من المشتبه بهم، في إطار التحقيقات بتهم الفساد ودعم الإرهاب التي أجراها مكتب المدعي العام في اسطنبول.

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