الشرطة المكسيكية تحقق في واقعة العثور على جثة خارج مقر تدريبات منتخب إيران

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الوكيل الإخباري- فتحت السلطات المكسيكية تحقيقا بعد العثور على جثة بالقرب من ملعب ملعب كالينتي في مدينة تيخوانا، حيث يقيم منتخب إيران معسكره التدريبي استعدادا لمشاركته في كأس العالم 2026. اضافة اعلان





وقال مسؤولون إن الجثة عُثر عليها الجمعة داخل حقيبة في صندوق سيارة رمادية اللون متوقفة في ساحة انتظار قريبة من الملعب، حيث قامت الشرطة بفتح المركبة بعد انبعاث رائحة منها.



ويتخذ المنتخب الإيراني من تيخوانا مقرا له خلال البطولة، في ظل تأخر إصدار التأشيرات ووجود قيود على سفر بعض أفراد الجهازين الإداري والفني. ومن المقرر أن يسافر الفريق إلى لوس أنجلوس لخوض مباراته الأولى في دور المجموعات أمام منتخب نيوزيلندا قبل العودة في اليوم ذاته.



وتعد تيخوانا من بين المدن التي تشهد معدلات مرتفعة من جرائم العنف في المكسيك، إذ سجلت السلطات 1219 جريمة قتل خلال العام الماضي في مدينة يزيد عدد سكانها على 2.3 مليون نسمة، بانخفاض نسبته 32% مقارنة بعام 2024.





