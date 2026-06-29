الشرطة: مقتل 5 في إطلاق نار بشمال ألمانيا

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الوكيل الإخباري- قالت الشرطة الألمانية الاثنين، إن 5 أشخاص قتلوا في إطلاق نار وقع في بلدة شتاده بشمال البلاد، مشيرة إلى اعتقال رجل مشتبه به. اضافة اعلان





وأضافت أن الدافع وراء الواقعة لم يتضح حتى الآن.





