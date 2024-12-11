الشرع: أنقذنا سوريا والمنطقة من خطر إستراتيجي

الوكيل الإخباري- قال القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ان المعركة التي خضناها أعد لها الكثير وقاتلنا بسلاح محلي الصنع.

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وأضاف "لم تدعم أي دولة معركتنا ولا أحد شجعها وكنا واثقين بالانتصار".



وبين "أنقذنا سوريا والمنطقة من خطر إستراتيجي وتهديد وجودي لمكونات كبيرة بسوريا".