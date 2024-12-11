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الشرع: أنقذنا سوريا والمنطقة من خطر إستراتيجي

أحمد الشرع
أحمد الشرع
الأربعاء، 11-12-2024 11:20 م

الوكيل الإخباري-   قال القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ان المعركة التي خضناها أعد لها الكثير وقاتلنا بسلاح محلي الصنع.

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وأضاف "لم تدعم أي دولة معركتنا ولا أحد شجعها وكنا واثقين بالانتصار".


وبين "أنقذنا سوريا والمنطقة من خطر إستراتيجي وتهديد وجودي لمكونات كبيرة بسوريا".


وتابع "معركتنا نجحت في إعادة لُحمة السوريين".

 
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