الشرع: أنقذنا سوريا والمنطقة من خطر إستراتيجي

وأضاف "لم تدعم أي دولة معركتنا ولا أحد شجعها وكنا واثقين بالانتصار".
وبين "أنقذنا سوريا والمنطقة من خطر إستراتيجي وتهديد وجودي لمكونات كبيرة بسوريا".
وتابع "معركتنا نجحت في إعادة لُحمة السوريين".
-
أخبار متعلقة
-
مجلس الأمن يناقش الوضع في اليمن
-
البشير يبارك نجاح الثورة السورية
-
حزب البعث يعلق نشاطه حتى إشعار آخر
-
الأمم المتحدة تدعو إلى عملية انتقالية جامعة في سوريا لتجنب "حرب أهلية جديدة"
-
وزارة الصحة اللبنانية: 5 شهداء جراء غارات إسرائيلية جديدة جنوب لبنان
-
السعودية تفوز بحق تنظيم كأس العالم 2034
-
إلغاء حظر التجول في دمشق وريفها
-
الشرع: سنلاحق من تورط بتعذيب المعتقلين في سوريا