الشرع: اعتراف أي دولة بأحقية إسرائيل بالجولان السوري المحتل باطل

الرئيس السوري أحمد الشرع خلال جلسة حوارية في منتدى أنطاليا بدورته الخامسة المنعقد في تركيا
الرئيس السوري أحمد الشرع خلال جلسة حوارية في منتدى أنطاليا بدورته الخامسة المنعقد في تركيا
 
الجمعة، 17-04-2026 01:14 م
الوكيل الإخباري-   أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن اعتراف أي دولة بأحقية إسرائيل بالجولان السوري المحتل باطل، والمجتمع الدولي يؤكد أن الجولان أرض سورية محتلة من قبل إسرائيل.اضافة اعلان


وقال الشرع، الجمعة، خلال جلسة حوارية للرئيس في منتدى أنطاليا بدورته الخامسة المنعقد في تركيا تحت شعار "التعامل مع حالات عدم اليقين عند رسم المستقبل"، إن الظروف التي تعيشها المنطقة اليوم صعبة وتحتاج حلولاً استثنائية، وسوريا تتحمل المسؤوليات وتواجه التحديات بصلابة شعبها والمحبين من دول المنطقة.

وشدد على اعتراف أي دولة بأحقية إسرائيل بالجولان السوري المحتل باطل، والمجتمع الدولي يؤكد أن الجولان أرض سورية محتلة من قبل إسرائيل.

وأشار إلى أن الصراع في المنطقة ليس وليد اللحظة بل جذوره عميقة في التاريخ، وسوريا تبتعد عن خيارات الاصطفاف بجانب دولة ضد أخرى، وتسعى لأن تكون جسر وصل بين الدول الكبرى، ولها اليوم علاقات مثالية مع الولايات المتحدة ومع روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ودول المنطقة.

وأكد الشرع أن سوريا تعرضت لاعتداءات إيران في المرحلة السابقة، حيث دعمت "النظام البائد" بمواجهته للشعب السوري، ومع ذلك لم ننخرط في المواجهة بين إيران وبين الولايات المتحدة وإسرائيل، وقبل الحرب دفعت سوريا باتجاه عدم نشوبها بالأساس لأنها ستؤدي لانعكاسات خطيرة في المنطقة.

وتابع، "سوريا تدفع باتجاه استقرار المنطقة، وحل المشاكل عبر الحوار والدبلوماسية والابتعاد عن الصراعات والنزاعات".
 
 


الرئيس السوري أحمد الشرع خلال جلسة حوارية في منتدى أنطاليا بدورته الخامسة المنعقد في تركيا

