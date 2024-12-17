 
الثلاثاء 2024-12-17 02:50 ص
 

الشرع: الأراضي السورية لن تستخدم للهجوم على إسرائيل

القائد العام العامة للإدارة السياسية الجديدة في سورية أحمد الشرع
القائد العام العامة للإدارة السياسية الجديدة في سورية أحمد الشرع
الثلاثاء، 17-12-2024 01:08 ص
الوكيل الإخباري-    قال القائد العام العامة للإدارة السياسية الجديدة في سورية أحمد الشرع إن العقوبات على سورية فُرضت بسبب الأسد وهو لم يعد موجودا.اضافة اعلان


وقال في تصريح لصحيفة التايمز البريطانية إننا ملتزمون باتفاقية 1974 ومستعدون لإعادة المراقبين الدوليين ولا نريد أي صراع سواء مع "إسرائيل" أو أي طرف.

وشدد على أنه يجب على "إسرائيل" وقف غاراتها الجوية في سورية وسحب قواتها من الأراضي التي سيطرت عليها.

وأكد أن الأراضي السورية لن تستخدم للهجوم على إسرائيل أو أي دولة أخرى.
 
gnews

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