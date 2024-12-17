الشرع: الأراضي السورية لن تستخدم للهجوم على إسرائيل

وقال في تصريح لصحيفة التايمز البريطانية إننا ملتزمون باتفاقية 1974 ومستعدون لإعادة المراقبين الدوليين ولا نريد أي صراع سواء مع "إسرائيل" أو أي طرف.
وشدد على أنه يجب على "إسرائيل" وقف غاراتها الجوية في سورية وسحب قواتها من الأراضي التي سيطرت عليها.
وأكد أن الأراضي السورية لن تستخدم للهجوم على إسرائيل أو أي دولة أخرى.
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