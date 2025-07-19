الشرع: الدولة السورية ملتزمة بحماية الأقليات كافة

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس السوري، أحمد الشرع، إن الدولة السورية ملتزمة بحماية الأقليات كافة. اضافة اعلان





وأضاف الشرع، قائلا، إن الدولة السورية وحدها قادرة على الحفاظ على هيبتها وسيادتها.



وتابع: "نتبرأ من جميع التجاوزات سواء من داخل السويداء أو خارجها".



وأردف القول: "لا يجوز أن نحاكم الطائفة الدرزية الكريمة بأكملها على أفعال قلة قليلة".