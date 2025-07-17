الشرع: الكيان الإسرائيلي يسعى لتحويل سوريا لساحة فوضى

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس السوري، أحمد الشرع، إن الكيان الإسرائيلي يسعى لتحويل سوريا لساحة فوضى غير منتهية عبر تفكيك وحدة الشعب السوري. اضافة اعلان





وأضاف خلال كلمة متلفزة بثتها قناة الإخبارية السورية فجر الخميس، أن الكيان الإسرائيلي يستخدم كل الأساليب لزرع النزاعات والصراعات.



وشدد الشرع على أهمية وحدة سوريا، ورفض التقسيم.



وقال الشرع مخاطبا الدروز: "نرفض أي مسعى للتقسيم أو التفتيت وحماية حقوقكم من أولوياتنا".



وتحدث الشرع عن تكليف بعض الفصائل المحلية ومشايخ العقل بحفظ الأمن في السويداء.



وأكد حرص الدولة على محاسبة كل من تجاوز وأساء للدروز، مؤكدا أنهم بحماية الدولة ومسؤوليتها.



وقال الشرع: "الكيان الإسرائيلي الذي عوّدنا دائماً على استهداف استقرارنا وخلق الفتن بيننا منذ إسقاط النظام البائد، يسعى الآن مجدداً إلى تحويل أرضنا الطاهرة إلى ساحة فوضى غير منتهية، يسعى من خلالها إلى تفكيك وحدة شعبنا وإضعاف قدراتنا على المضي قدماً في مسيرة إعادة البناء والنهوض".



وتابع: "هذا الكيان لا يكفّ عن استخدام كلّ الأساليب في زرع النزاعات والصراعات، غافلاً عن حقيقة أن السوريين، بتاريخهم الطويل، رفضوا كلّ انفصال وتقسيم".



وشدد على امتلاك القوة العظيمة لا يعني بالضرورة تحقيق النصر، كما أنّ الانتصار في ساحة معينة لا يضمن النجاح في ساحة أخرى.



وتابع: "قد تكون قادرا على بدء الحرب ولكن ليس من السهل أن تتحكم في نتائجها، فنحن أبناء هذه الأرض، والأقدر على تجاوز كلّ محاولات الكيان الإسرائيلي الرامية إلى تمزيقنا، وأصلب من أن تزعزع عزيمتنا بفتنٍ مفتعلة".



"نحن، أبناءَ سوريا، نعرف جيداً من يحاول جرّنا إلى الحرب، ومن يسعى إلى تقسيمنا، ولن نعطيهم الفرصة بأن يورّطوا شعبنا في حرب يرغبون في إشعالها على أرضنا، حرب لا هدف لها سوى تفتيت وطننا وتشتيت جهودنا نحو الفوضى والدمار، فسوريا ليست ساحة تجارب للمؤامرات الخارجية، ولا مكانا لتنفيذ أطماع الآخرين على حساب أطفالنا ونسائنا" وفق الشرع.



وقال الشرع إنّ "الدولة السورية هي دولة الجميع، وهي كرامة الوطن وعزته، وهي حلم كلّ سوري في أن يرى وطنه يعيد بناء نفسه من جديد، من خلال هذه الدولة، نتّحد جميعا دون تفرقة، من أجل أن نعيد لسوريا هيبتها، ونضعها في مقدمة الأمم التي تعيش في أمن واستقرار".