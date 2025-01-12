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الشرع: بناء الدولة السورية أولى من الحقوق الشخصية

قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع
قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع
الأحد، 12-01-2025 11:20 م
الوكيل الإخباري- اعتبر قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع أن "بناء الدولة السورية أولى من الحقوق الشخصية".اضافة اعلان


وقال أحمد الشرع، في مقابلة تناقلتها وسائل إعلام وصفحات على المواقع الاجتماعية: "عقلية الثأر لا تبني الدولة.. يجب تغليب حالة التسامح لبناء الدولة.. ولا تسامح مع من ارتكب جرائم ومجازر بحق أبناء الشعب السوري" .

وأضاف: "للمطالبين بالحقوق الشخصية نقول لهم إن البناء أولى من الحقوق الشخصية".

وتابع: "نريد أن نبني مؤسسات دولة تحقق مستوى جيدا من العدالة بين الناس وتمنع تكرار ما حدث في المستقبل".

من جهة أخرى، أشار قائد الإدارة الجديدة في سوريا إلى أنه "لا يمكن بناء دولة بفصائل.. هناك مؤسسات ودولة ورئاسة وبرلمان وحكومة تنفيذية".

كما ذكر الشرع: "جواز السفر السوري سيكون له وزن كبير بعد سنوات".

سكاي نيوز
 
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