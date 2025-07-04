الشرع خلال حفل إطلاق الشعار الجديد للجمهورية: سوريا لا تقبل التجزئة

12:34 ص

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الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، الخميس، أن سوريا "لا تقبل التجزئة" وذلك خلال حفل كشفت فيه السلطات عن الرمز الجديد للجمهورية، وهو طائر عُقاب ذهبي تعلوه ثلاث نجوم. اضافة اعلان





وفي مراسم أقيمت في قصر الشعب شارك فيها الشرع وبمشاركة شعبية في ساحات المدن الكبرى، أعلنت السلطات عن الرمز الجديد الذي عمل عليه فريق خاص بالتعاون مع مؤسسات الدولة.



وفي كلمة خلال مراسم إطلاق الشعار الجديد للجمهورية، قال الشرع إن "الهوية التي نطلقها اليوم تعبر عن سوريا التي لا تقبل التجزئة ولا التقسيم وهي من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها واحدة موحدة".



ويشكّل طائر العُقاب، الذي اعتمد رمزا للجمهورية السورية منذ العام 1945 أي قبل بدء حكم حزب البعث الذي استمر خمسين عاما، الأساس الذي قام عليه الرمز الجديد، مع إجراء تعديلات عليه.



وأضيفت إليه ثلاث نجوم تعلو العقاب وتمثّل "تحرّر الشعب" كما أفاد بيان لوزارة الإعلام. كذلك، تنسدل من ذيل العقاب خمس ريش تمثّل المناطق الخمس في سوريا "الشمالية، الشرقية، الغربية، الجنوبية والوسطى".



وقالت الوزارة إن هذا الشعار الجديد يحمل خمس رسائل من بينها "الدولة الجديدة... دولة حديثة منبثقة من إرادة شعبها"، بالإضافة إلى "وحدة الأراضي السورية" و"عقد وطني جديد يحدد العلاقة بين الدولة والشعب".



وفي دمشق، تجمّع المئات في ساحة "الجندي المجهول" الواقعة على جبل قاسيون المطلّ على دمشق، لمتابعة الحدث، بينما نصبت شاشتان كبيرتان في الساحة، وسط انتشار القوى الامنية، كما شاهد مصوّر فرانس برس.



وهتف المشاركون "ارفع راسك فوق أنت سوري حر" و"واحد واحد واحد الشعب السوري واحد"، بينما رفعوا الأعلام السورية.



ومن الساحة قال غسان خليف (57 عاما) من سكان دمشق إن الشعار الجديد يمثّل بالنسبة له "سوريا العز والمجد التي تؤمن كرامة الإنسان"، مضيفا "كانت الكرامة مفقودة سابقا والآن عادت الكرامة للشعب".



وتخلّل الحفل عرض في ساحة الجندي المجهول، لشبّان اعتلوا أحصنة ملوحّين برايات وضع عليها الرمز الجديد بينما رفع آخرون العلم السوري الجديد بألوانه الثلاثة الأخضر والأسود والأبيض وفي وسطه النجوم الحمراء الثلاث.



وقال ناصر أبو راشد وهو من سكان دمشق وجاء للمشاركة بالاحتفال مع زوجته "كأننا دخلنا إلى حياة جديدة وروح جديدة، وكأن حلما تحقق لكل سوري".