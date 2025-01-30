الشرع: سأعلن عن لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر

11:42 م

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الانتقالي لسوريا أحمد الشرع، الخميس، إنه سيتم العمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة، "تعبر عن تنوع سوريا برجالها ونسائها وشبابها، وتتولى العمل على بناء مؤسسات سوريا الجديدة حتى نصل إلى مرحلة انتخابات حرة نزيهة". اضافة اعلان





وأضاف الشرع، أنه سيعلن عن لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر، يملأ الفراغ في المرحلة الانتقالية، موضحا أنه سيتم الإعلان في الأيام المقبلة عن اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، والذي سيكون منصة مباشرة للمداولات والمشاورات واستماع مختلف وجهات النظر حول برنامجنا السياسي المقبل.



وأكد أنه سيتم التركيز على تحقيق السلم الأهلي وفرض سيادة سوريا على كامل أراضيها، وملاحقة الذين ارتكبوا المجازر والجرائم، سواءً ممن اختبؤوا داخل البلاد، أو فروا خارجها، عبر عدالة انتقالية حقيقية.



وأوضح أنه تسلم مسؤولية البلاد، بعد مشاورات مكثفة مع الخبراء القانونيين لضمان سير العملية السياسية، ضمن الأعراف القانونية، وبما يمنحها الشرعية اللازمة.



وأشار إلى أن تجاوز التحديات في سوريا لن يكون إلا بتكاتف الشعب والقيادة، مؤكدا أنه سيسعى لتحقيق وحدة سوريا ونهضتها.



وبين أن المرحلة الانتقالية، "جزء من عملية سياسية تتطلب مشاركة حقيقية لكل السوريين والسوريات، في الداخل والخارج، لبناء مستقبلهم بحرية وكرامة، دون إقصاء أو تهميش".