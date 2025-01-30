 
الجمعة 2025-01-31 12:12 ص
 

الشرع: سأعلن عن لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر

الرئيس الانتقالي لسوريا أحمد الشرع
الرئيس الانتقالي لسوريا أحمد الشرع
الخميس، 30-01-2025 11:42 م
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الانتقالي لسوريا أحمد الشرع، الخميس، إنه سيتم العمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة، "تعبر عن تنوع سوريا برجالها ونسائها وشبابها، وتتولى العمل على بناء مؤسسات سوريا الجديدة حتى نصل إلى مرحلة انتخابات حرة نزيهة".اضافة اعلان


وأضاف الشرع، أنه سيعلن عن لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر، يملأ الفراغ في المرحلة الانتقالية، موضحا أنه سيتم الإعلان في الأيام المقبلة عن اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، والذي سيكون منصة مباشرة للمداولات والمشاورات واستماع مختلف وجهات النظر حول برنامجنا السياسي المقبل.

وأكد أنه سيتم التركيز على تحقيق السلم الأهلي وفرض سيادة سوريا على كامل أراضيها، وملاحقة الذين ارتكبوا المجازر والجرائم، سواءً ممن اختبؤوا داخل البلاد، أو فروا خارجها، عبر عدالة انتقالية حقيقية.

وأوضح أنه تسلم مسؤولية البلاد، بعد مشاورات مكثفة مع الخبراء القانونيين لضمان سير العملية السياسية، ضمن الأعراف القانونية، وبما يمنحها الشرعية اللازمة.

وأشار إلى أن تجاوز التحديات في سوريا لن يكون إلا بتكاتف الشعب والقيادة، مؤكدا أنه سيسعى لتحقيق وحدة سوريا ونهضتها.

وبين أن المرحلة الانتقالية، "جزء من عملية سياسية تتطلب مشاركة حقيقية لكل السوريين والسوريات، في الداخل والخارج، لبناء مستقبلهم بحرية وكرامة، دون إقصاء أو تهميش".
 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين مبعوث ترامب للشرق الأوسط: إعادة إعمار غزة قد تستغرق من 10 إلى 15 عاما

الرئيس الانتقالي لسوريا أحمد الشرع

عربي ودولي الشرع: سأعلن عن لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر

روسيا تلوح برفع القيود على ترسانتها النووية

عربي ودولي روسيا تلوح برفع القيود على ترسانتها النووية

ارشيفية

أسواق ومال مؤشرات الأسهم الأوروبية تسجل مستوى قياسياً جديداً

جانب من اللقاء

أخبار محلية رئيس مجلس مفوضي المستقلة للانتخاب يلتقي نظيره المصري في القاهرة

غوتيريش

عربي ودولي غوتيريش يحذر من انتشار الصراعات في العالم

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية إرسال نتائج قروض ومنح صندوق دعم الطالب الجامعي للمستفيدين منها

الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام يطلق خدمة "دراجة الإسعاف" لتسريع الاستجابة للحالات الطارئة



 




الأكثر مشاهدة