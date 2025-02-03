 
الإثنين 2025-02-03 10:37 م
 

الشرع : سوريا تحتاج إلى 4 أو 5 سنوات لتنظيم الانتخابات

الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع
الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع
الإثنين، 03-02-2025 09:49 م
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الاثنين إن سوريا ستحتاج إلى 4 إلى 5 سنوات لتنظيم الانتخابات.اضافة اعلان


وأضاف الشرع في مقابلة تلفزيونية مسجلة مسبقا "لدي تقدير أن المدة ستكون تقريبا بين 4 إلى 5 سنوات وصولا للانتخابات، لأننا نحتاج إلى بنية تحتية واسعة، وهذه البنية تحتاج إلى إعادة إنشاء وتحتاج إلى وقت".
 
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