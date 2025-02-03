الشرع : سوريا تحتاج إلى 4 أو 5 سنوات لتنظيم الانتخابات

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الاثنين إن سوريا ستحتاج إلى 4 إلى 5 سنوات لتنظيم الانتخابات. اضافة اعلان





وأضاف الشرع في مقابلة تلفزيونية مسجلة مسبقا "لدي تقدير أن المدة ستكون تقريبا بين 4 إلى 5 سنوات وصولا للانتخابات، لأننا نحتاج إلى بنية تحتية واسعة، وهذه البنية تحتاج إلى إعادة إنشاء وتحتاج إلى وقت".