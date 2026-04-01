الأربعاء 2026-04-01 01:28 ص

الشرع: سوريا ستبقى خارج أي صراع بشأن إيران ما لم تتعرض لاستهداف

الرئيس السوري أحمد الشرع
الأربعاء، 01-04-2026 12:42 ص

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس السوري أحمد الشرع، الثلاثاء، إن بلاده ستبقى خارج الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران ما لم تتعرض لعدوان، أو إذا نفدت الحلول الدبلوماسية لديها.

اضافة اعلان


وذكر الشرع في كلمة ألقاها خلال فعالية استضافها مركز تشاتام هاوس للأبحاث في لندن، أن سوريا ستبقى خارج أي صراع ما لم يستهدفها أي طرف.


وأكد أنه لا يريد أن تتحول سوريا إلى ساحة حرب، لكنه قال، إن الأمور لا تُدار اليوم بعقول حكيمة واصفا الوضع بالمتقلب والعشوائي.

 
 


gnews

