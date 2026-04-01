الشرع: سوريا ستبقى خارج أي صراع بشأن إيران ما لم تتعرض لاستهداف

الوكيل الإخباري- قال الرئيس السوري أحمد الشرع، الثلاثاء، إن بلاده ستبقى خارج الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران ما لم تتعرض لعدوان، أو إذا نفدت الحلول الدبلوماسية لديها.

وذكر الشرع في كلمة ألقاها خلال فعالية استضافها مركز تشاتام هاوس للأبحاث في لندن، أن سوريا ستبقى خارج أي صراع ما لم يستهدفها أي طرف.