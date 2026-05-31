الشرع لترامب: رفع ما تبقى من عقوبات ينعش الاقتصاد السوري

الرئيس السوري أحمد الشرع. دمشق
الأحد، 31-05-2026 11:39 م

الوكيل الإخباري-   أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع الأحد، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جرى خلاله بحث العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك بما يدعم استقرار سوريا، ويسهم في دفع مسار التعافي الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، وفق الرئاسة السورية.

وأكد الشرع أهمية استمرار الدعم الدولي لسوريا في مرحلة إعادة البناء والتعافي، مشيرا إلى أن رفع ما تبقى من العقوبات يمثل خطوة أساسية لتمكين الاقتصاد السوري من استعادة نشاطه، وتحسين الظروف المعيشية للسوريين، مشددا على أن ذلك من شأنه تشجيع الاستثمارات، وتهيئة البيئة المناسبة لعودة المشاريع الاقتصادية والتنموية إلى مختلف القطاعات الحيوية.

 
 


