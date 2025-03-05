الشرع لـ السيسي: حريصون على بدء صفحة جديدة من العلاقات

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الوكيل الإخباري- التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الرئيس السوري أحمد الشرع لأول مرة على هامش القمة العربية التي عقدت في القاهرة الثلاثاء، لمناقشة إعادة إعمار غزة. اضافة اعلان





وأكد الشرع حرصه على بدء صفحة جديدة من علاقات الأخوة مع الدول العربية وخاصةً مصر، مشيراً إلى رغبته في العمل المشترك مع مصر بما يحقق مصلحة البلدين والأمة العربية، ومثمناً الجهود المصرية الداعمة لوحدة وسلامة أراضي الدول العربية وإستعادة الإستقرار الإقليمي.



ويحاول الشرع، حشد دعم الزعماء العرب والغربيين منذ أن قاد هجوما لقوات المعارضة السورية أطاح بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في كانون الأول عام 2024.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، أن الرئيس السيسي أكد في مستهل المقابلة حرص مصر على دعم الشعب السوري وتحقيق تطلعاته ومراعاة إرادته واختياراته لتحقيق الإستقرار والتنمية، منوهاً إلى أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة تتضمن كافة مكونات الشعب السوري ولا تقصي طرفاً.



كما أوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيسي شدد في ذات السياق على حرص مصر على وحدة الأراضي السورية وسلامتها، مؤكداً رفض مصر لأي تعدي على الأراضي السورية.