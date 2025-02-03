الشرع: مادامت إسرائيل تحتل الجولان فأي اتفاق سابق لأوانه

وأضافت "نريد السلام مع الجميع لكن مادامت إسرائيل تحتل الجولان فأي اتفاق سابق لأوانه".
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: لا ضمانات لدي بأن يصمد وقف إطلاق النار بغزة
-
الشرع : سوريا تحتاج إلى 4 أو 5 سنوات لتنظيم الانتخابات
-
أردوغان: إسرائيل تقوم باستفزازات لعرقلة اتفاق وقف إطلاق النار
-
ترامب يؤكد تعليق فرض الرسوم الجمركية على المكسيك لمدة شهر
-
إدارة ترامب تختار صحفيا محافظا مثيرا للجدل لمنصب رفيع
-
هزة أرضية تضرب وسط تونس
-
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير مستودعات أسلحة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان
-
صحيفة أمريكية: روسيا تزيد مدى ودقة صواريخها "إسكندر- إم"