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الشرع: مادامت إسرائيل تحتل الجولان فأي اتفاق سابق لأوانه

احمد الشرع
احمد الشرع
الإثنين، 03-02-2025 10:50 م

الوكيل الإخباري-   افادت مجلة الإيكونوميست عن الرئيس السوري أحمد الشرع "على إسرائيل الانسحاب من الأراضي التي احتلتها بعد سقوط النظام".

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وأضافت "نريد السلام مع الجميع لكن مادامت إسرائيل تحتل الجولان فأي اتفاق سابق لأوانه".

 
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