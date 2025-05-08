الشرع: نخوض مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لتهدئة الأوضاع

وأشار الشرع إلى أن "التدخلات الإسرائيلية عشوائية وقد صرحنا بأن سوريا ملتزمة باتفاق فض الاشتباك عام 1974".
وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، كشفت مصادر لوكالة "رويترز" أن الإمارات قامت بإنشاء قناة اتصال سرية بين إسرائيل وسوريا، في وقت تسعى فيه دمشق إلى دعم إقليمي لاحتواء التوترات المتصاعدة مع جارتها الجنوبية.
وأكد مصدر أمني سوري رفيع المستوى أن هذه القناة تقتصر حصريا على الملفات الأمنية، خاصة تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب، بينما تستثني القضايا العسكرية المباشرة وخصوصا العمليات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية.
وردا على هذه التطورات، نفت سوريا أي تهديد لإسرائيل، حيث أظهرت وثيقة رسمية اطلعت عليها "رويترز" تأكيد دمشق أنها "لن تسمح بأن تصبح سوريا مصدر تهديد لأي طرف، بما في ذلك إسرائيل".
-
أخبار متعلقة
-
مسيّرات الدعم السريع تهاجم مدينة كوستي وغوتيريش قلق من قصف بورتسودان
-
الكرملين يعلن عن قمة بوتين وشي في موسكو
-
بعد 4 سنوات على عرش السيدة الأولى.. جيل بايدن تحصل على وظيفة جديدة
-
"تحرك دبلوماسي" لإقناع الحوثيين بوقف هجماتهم ضد إسرائيل
-
كاتس يحذر إيران: "عهد الوكلاء" انتهى و"محور الشر" قد انهار
-
ارتفاع ضحايا الهجمات الهندية على باكستان إلى 31
-
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي
-
ليبيا تنفي إبرام اتفاق لنقل مهاجرين من الولايات المتحدة إلى أراضيها