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الشرع: ندرس رفع الرواتب بنسبة 400% في سوريا

البنك المركزي السوري
البنك المركزي السوري
الأحد، 15-12-2024 11:36 م
الوكيل الإخباري-   قال القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع إن حكومة تصريف الأعمال تدرس العمل على رفع الرواتب بنسبة 400%.اضافة اعلان


وقبل أيام، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد البشير، إنه لا خوف على رواتب الموظفين في القطاع العام التي سيتم صرفها في المواعيد المحددة، مشيرا إلى دراسة زيادة هذه الرواتب لتتلاءم مع التحديات المعيشية.

وكشف البشير،   أن خزائن المصرف لا تحتوي إلا على أوراق نقدية بالليرة السورية، مع الافتقار إلى السيولة بالعملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تزال تجمع بيانات حول القروض والسندات. ووصف الوضع المالي للبلاد بأنه "بالغ السوء".
 
gnews

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