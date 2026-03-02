الإثنين 2026-03-02 11:31 ص

الشرع يؤكد التضامن مع الإمارات

الإثنين، 02-03-2026 09:34 ص
الوكيل الإخباري-   تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الإثنين، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس السوري أحمد الشرع.اضافة اعلان


وأكد الشرع، خلال الاتصال، "تضامن سوريا مع دولة الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضيها وعدد من الدول الشقيقة، ودعمها كل ما من شأنه الحفاظ على أمنها واستقرارها".

وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن شكره للرئيس السوري لموقف بلده الداعم لدولة الإمارات.

كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها الخطيرة على السلم والاستقرار الإقليمي والدولي.

وشدد الجانبان على أهمية تغليب الحوار وتكثيف الجهود الدبلوماسية بما يحفظ أمن المنطقة ويجنبها مزيدًا من التوتر والأزمات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

سكاي نيوز
 
 


