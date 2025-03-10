الشرع يتحدث عن الأحداث الاخيرة في سوريا

وقال الشرع في مقابلة صحفية مع رويترز إنّ الدم السوري لن يذهب سدىً دون محاسبة أو عقاب حتى لو كان المسؤول عنه أقرب الناس إلى القيادة السورية.
وبين أنّ هناك موالين للأسد ودولة أجنبية يقفون وراء الهجمات على قوات الأمن ما فجر العنف.
وعن المحادثات مع موسكو، قال الشرع إنّها جارية بشأن شروط جديدة للقواعد العسكرية، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لا يوجد اتصال مباشر حتى الآن مع إدارة ترمب لكن سوريا بابها مفتوح للتواصل
ويرى الشرع أنهم لا يستطيعون القيام ببضبط الأمن في البلد في ظل العقوبات المفروضة عليهم.
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