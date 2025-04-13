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الشرع يتوجه إلى الإمارات في ثاني زيارة كرئيس لسوريا لدولة خليجية

الرئيس السوري أحمد الشرع
أحمد الشرع
 
الأحد، 13-04-2025 01:25 م

الوكيل الإخباري-   يتوجه الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الإمارات في ثاني زيارة له لدولة خليجية منذ توليه الرئاسة.

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وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" الأحد، يرافق الشرع في زيارته وزير الخارجية أسعد الشيباني، الذي زار الإمارات في وقت سابق من العام.

 
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