الثلاثاء 2025-07-15 10:09 م
 

الشرع يتوعّد "المتجاوزين" في أحداث السويداء

شهدت السويداء معارك بين مسلحين من البدو وآخرين من الدروز
شهدت السويداء معارك بين مسلحين من البدو وآخرين من الدروز
 
الثلاثاء، 15-07-2025 08:42 م
الوكيل الإخباري-   كلّف الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، الجهات الرقابية باتخاذ الإجراءات الفورية بحق كل من ارتكب أي تجاوز، مهما كانت رتبته، وذلك عقب الأحداث التي شهدتها مدينة السويداء، جنوبي البلاد، بحسب بيان رئاسي.اضافة اعلان


وشددت الرئاسة في البيان، على ضرورة الالتزام ومنع أي شكل من أشكال الانتهاكات في كافة الجهات العامة والعسكرية.

وفي سياق متصل، حملت وزارة الخارجية السورية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أحدث هجوم على جنوب سوريا وما قد يترتب عليه من تداعيات.

وأكدت في بيان تمسك سوريا بحقها المشروع في الحفاظ على الأراضي السورية بكافة الوسائل التي يكفلها القانون الدولي.

كما شددت الخارجية السورية على حرصها على حماية جميع المواطنين السوريين دون استثناء، بمن فيهم الدروز، في ضوء التصعيد الأخير.

سكاي نيوز
 
 
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