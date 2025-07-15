الشرع يتوعّد "المتجاوزين" في أحداث السويداء

وشددت الرئاسة في البيان، على ضرورة الالتزام ومنع أي شكل من أشكال الانتهاكات في كافة الجهات العامة والعسكرية.
وفي سياق متصل، حملت وزارة الخارجية السورية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أحدث هجوم على جنوب سوريا وما قد يترتب عليه من تداعيات.
وأكدت في بيان تمسك سوريا بحقها المشروع في الحفاظ على الأراضي السورية بكافة الوسائل التي يكفلها القانون الدولي.
كما شددت الخارجية السورية على حرصها على حماية جميع المواطنين السوريين دون استثناء، بمن فيهم الدروز، في ضوء التصعيد الأخير.
سكاي نيوز
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