الأحد 2026-05-10 01:34 ص

الشرع يجري تعديلا وزاريا يشمل وزارات الإعلام والزراعة

علم سوريا.
سوريا
 
الأحد، 10-05-2026 12:18 ص

الوكيل الإخباري-   أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع السبت، سلسلة قرارات شملت تغييرات في عدد من المناصب الحكومية، تضمنت وزارة الإعلام ووزارة الزراعة وأمانة رئاسة الجمهورية، إضافة إلى تعيين محافظ جديد.

اضافة اعلان


وبموجب هذه القرارات، تم تعيين خالد فواز زعرور وزيراً للإعلام خلفاً لـ حمزة المصطفى، وباسل حافظ السويدان وزيراً للزراعة.


كما تم تكليف عبد الرحمن بدر الدين الأعمى بمنصب أمين عام رئاسة الجمهورية، في إطار التغييرات الإدارية.
وفي سياق متصل، عين غسان إلياس السيد أحمد محافظا لمحافظة القنيطرة، ضمن خطة لإجراء تعديلات في القيادات المحلية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

علم ايران

عربي ودولي إيران تهدد باستهداف "المراكز الأميركية" في المنطقة في حال مهاجمة ناقلاتها

الرئيس السوري يناقش ملف الأمن مع رئيس الوزراء اللبناني في دمشق

عربي ودولي الرئيس السوري يناقش ملف الأمن مع رئيس الوزراء اللبناني في دمشق

علم سوريا.

عربي ودولي الشرع يجري تعديلا وزاريا يشمل وزارات الإعلام والزراعة

بنك الملابس الخيري ينهي صالته المتنقلة في لواء دير علا ويخدم 1880 فردا

أخبار محلية بنك الملابس الخيري ينهي فعاليات الصالة المتنقلة بلواء المريغة

الأمن العام يختتم فعاليات المعرض المروري في حدائق الحسين ضمن يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي

أخبار محلية الأمن العام يختتم فعاليات المعرض المروري في حدائق الحسين ضمن يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي

وزارة الشباب تواصل برامجها التوعوية ضمن حملة "شتاء آمن"

أخبار محلية جرش: انطلاق برنامج "عقول صحية.. مستقبل مشرق"

أوقات الدوام الرسمي لإدارة ترخيص السائقين والمركبات خلال رمضان

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

المهندس المقاول الأردني جمال سمارة رحمة الله تعالى

أخبار محلية (557,197) ألف دينار هدر للمال العام… فمن يُحاسب أصحاب القرار؟



 
 






الأكثر مشاهدة

 