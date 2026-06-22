الشرع يحسم الجدل ويرد على ترامب وتصريحاته بشأن التدخل السوري في لبنان

وقال الشرع في مقابلة بثتها قناة "المشهد": "نبحث عن خطوط اقتصادية بين لبنان وسوريا وليس خطوطاً عسكرية".
وأضاف: "إن طرحنا مع الولايات المتحدة يقوم على وجوب أن تقف الحرب"، موضحاً أنه "يجب أن تكون هناك حلول مختلفة، منها اقتصادية وسياسية واجتماعية، وإعادة ربط العلاقات وإعادة ربط الشريان الاقتصادي ما بين سوريا ولبنان".
وأشار إلى "بعض الإجراءات الأمنية على هامش هذا الأمر، تؤمّن المخاوف السورية والمخاوف اللبنانية بالدرجة الأولى، وأيضاً تؤمّن المخاوف الإسرائيلية".
وقال ترامب، الأحد، لقناة (فوكس نيوز) إنه "محبط لأن إسرائيل لا تستطيع القضاء على حزب الله"، مضيفاً في إشارة إلى القتال ضد الحزب: "أنا قريب من تسليم الأمر إلى سوريا".
وأشاد ترامب خلال قمة مجموعة السبع هذا الأسبوع في فرنسا، بالشرع الذي قال إنه يقوم "بعمل مذهل"، مضيفاً: "إذا لم تتمكّن إسرائيل من إنجاز المهمة (ضد حزب الله) من دون قتل الجميع، فإنه (الشرع) سيتولى ذلك. سوريا ستقوم بالمهمة".
واتخذت السلطات الجديدة التي أطاحت بالأسد في أواخر عام 2024 موقفاً متحفظاً من النفوذ الإيراني والحزب الذي أكد مراراً أنه لم يعد له نشاط في سوريا في مرحلة ما بعد الأسد.
وقال الشرع: "الوضع السوري الحالي لديه أدوات كثيرة للتأثير الإيجابي في الداخل اللبناني، ولكن هذا أيضاً يعتمد على التوافق اللبناني بالدرجة الأولى".
وأضاف: "سوريا يهمها بشكل كبير الوضع اللبناني الداخلي لأن أمن واستقرار لبنان من أمن واستقرار سوريا".
ورداً على سؤال حول إمكانية الجلوس مع حزب الله على طاولة واحدة، قال الشرع: "إن كان هذا الأمر يصب في صالح لبنان، ويؤمّن المصالح السورية، فلمَ لا؟".
وكان ترامب قال في وقت سابق هذا الشهر لشبكة "إن بي سي" الأميركية: "أريد أن يحظى لبنان بحياة أفضل. أريد أن أرى هجوماً أكثر دقة على حزب الله"، مضيفاً: "يمكننا مساعدتهم في ذلك، أو يمكننا أن نوصي سوريا".
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