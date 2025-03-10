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الشرع يرد على وزير الدفاع الإسرائيلي: كلام فارغ

الشرع يرد على وزير الدفاع الإسرائيلي: كلام فارغ
الشرع
 
الإثنين، 10-03-2025 11:18 م

الوكيل الإخباري-   وصف الرئيس السوري أحمد الشرع، تعليقات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس مؤخرا، بـ"الكلام الفارغ".

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وقال الشرع في مقابلة مع وكالة "رويترز": "هم آخر من يتحدث"، في إشارة إلى قيام إسرائيل بقتل عشرات الآلاف في قطاع غزة ولبنان على مدى الثمانية عشر شهرا الماضية.

ورفض الشرع التهديدات العدوانية المتزايدة وانتقادات إسرائيل التي استولت على أراض في جنوب سوريا منذ الإطاحة بالأسد.

وهاجم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الرئيس السوري أحمد الشرع، متهما إياه بتنفيذ ما وصفه بـ "المذابح" بحق الطائفة العلوية في سوريا.

ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الشرع بأنه "إرهابي جهادي ينتمي إلى مدرسة القاعدة ويرتكب أعمالا مروعة ضد السكان المدنيين".

وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي أن "قوات الجولاني تقوم بمذابح ضد العلويين في سوريا، الجولاني خلع الجلباب وارتدى بدلة وقدم صورة معتدلة، والآن خلع القناع وكشف عن وجهه الحقيقي: جهادي من مدرسة القاعدة الذي يرتكب فظائع ضد السكان المدنيين".

وربط كاتس إسرائيل بالأحداث التي تجري في منطقة الساحل السوري قائلا: "إسرائيل ستدافع عن نفسها ضد أي تهديد قادم من سوريا.. سنبقى في مناطق الأمن وفي جبل الشيخ ونحمي مستوطنات الجولان والجليل".

 
 
gnews

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