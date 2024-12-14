الشرع يرسم ملامح الفترة المقبلة في سوريا

الوكيل الإخباري- قال القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ان الجانب الإسرائيلي تجاوز اتفاقية وقف إطلاق النار لعام 1974.

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وأضاف ان شكل السلطة في سوريا متروك لقرارات الخبراء والقانونيين والشعب السوري هو من يقرر.



وبين ان الحكم القادم سيتضمن انتخابات وسيتم تشكيل لجانا ومجالس معنية بإعادة دراسة الدستور.