الشرع يرسم ملامح الفترة المقبلة في سوريا

وأضاف ان شكل السلطة في سوريا متروك لقرارات الخبراء والقانونيين والشعب السوري هو من يقرر.
وبين ان الحكم القادم سيتضمن انتخابات وسيتم تشكيل لجانا ومجالس معنية بإعادة دراسة الدستور.
وتابع "الكفاءة والقدرة هي أساس التقييم في الدولة القادمة".
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