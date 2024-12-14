 
السبت 2024-12-14 08:45 م
 

الشرع يرسم ملامح الفترة المقبلة في سوريا

أحمد الشرع
القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع
السبت، 14-12-2024 07:04 م

الوكيل الإخباري-   قال القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ان الجانب الإسرائيلي تجاوز اتفاقية وقف إطلاق النار لعام 1974.

اضافة اعلان


وأضاف ان شكل السلطة في سوريا متروك لقرارات الخبراء والقانونيين والشعب السوري هو من يقرر.


وبين ان الحكم القادم سيتضمن انتخابات وسيتم تشكيل لجانا ومجالس معنية بإعادة دراسة الدستور.


وتابع "الكفاءة والقدرة هي أساس التقييم في الدولة القادمة".

 
gnews

أحدث الأخبار

إدارة العمليات العسكرية للمعارضة السورية

عربي ودولي إدارة العمليات العسكرية السورية: فتح مراكز تسوية لعناصر النظام في اللاذقية

رئيس الوزراء جعفر حسان

أخبار محلية حسان: دور الحكومة دعم القطاع الخاص بالمضي قدما تحت سيادة القانون

مجموعة شعلة الأردن الكشفية

أخبار محلية "شعلة الأردن الكشفية" تحتفل بيوم التطوع العالمي

دبابة عسكرية في سوريا

عربي ودولي حزب الله: لا يمكننا الحكم على الحكام الجدد في سوريا إلى أن تستقر الأوضاع

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

عربي ودولي بلينكن: نحن على اتصال مع هيئة تحرير الشام وغيرها من الأطراف في سوريا

ارشيفية

عربي ودولي روسيا تتواصل مع الإدارة السورية الجديدة

ارشيفية

عربي ودولي رويترز: روسيا تسحب قواتها من الشمال ومن جبال الساحل

ارشيفية

عربي ودولي إدارة العمليات العسكرية السورية تدعو لإرجاع الممتلكات العامة خلال أسبوع



 




الأكثر مشاهدة