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الشرع يزور السعودية اليوم في أول زيارة خارجية منذ سقوط الأسد

الرئيس الانتقالي لسوريا أحمد الشرع
الرئيس الانتقالي لسوريا أحمد الشرع
الأحد، 02-02-2025 02:29 ص
الوكيل الإخباري-   قالت مصادر سورية، إن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، سيزور السعودية الأحد، في زيارة تمتد يومين.اضافة اعلان


وستكون هذه أول زيارة رسمية للشرع إلى الخارج منذ توليه السلطة، ويسعى بحسب رويترز، لكسب دعم الزعماء العرب والغربيين منذ الإطاحة بالأسد في كانون الأول.

وتكتسي هذه الزيارة أهمية خاصة حيث إنها أول زيارة خارجية للرئيس السوري. وسيتم خلالها تناول ملفات تهم العلاقة بين البلدين.

والأربعاء، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة في العهد السابق، ومجلس الشعب، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.

وبعث ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الخميس، برقيتي تهنئة للشرع بمناسبة توليه رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، متمنين له التوفيق والنجاح، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقد كانت العاصمة الرياض وجهة أول زيارة خارج البلاد لوزير الخارجية في الإدارة السورية أسعد الشيباني مطلع الشهر الحالي.

والجمعة الماضي، أكّد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان من دمشق وقوف بلاده إلى جانب الإدارة السورية الجديدة ودعمها في مسألة رفع العقوبات الغربية.

ومطلع كانون الثاني، أطلق "مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية" جسرا جويا لدعم الشعب السوري الذي يعاني جراء انهيار شبه كامل لاقتصاد البلاد، حيث انطلقت طائرتان إغاثيتان تحملان على متنهما "مواد غذائية وإيوائية وطبية".

وفي 8 كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق ومدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، منها 53 سنة من حكم عائلة الأسد.
 
gnews

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