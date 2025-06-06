الشرع يزور درعا وسط استقبال شعبي ورسمي واستنفار أمني

الوكيل الإخباري- وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى مدينة درعا في أول أيام عيد الأضحى، وسط استقبال رسمي وشعبي كبير. ورحب الأهالي بالزيارة، كما حضرها عدد من المسؤولين الحكوميين ووجهاء المحافظة.



وأظهرت مقاطع الفيديو والصور المتداولة أجواء الزيارة، خاصة حول الجامع العمري في منطقة درعا البلد.



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