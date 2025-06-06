الشرع يزور درعا وسط استقبال شعبي ورسمي واستنفار أمني

وأظهرت مقاطع الفيديو والصور المتداولة أجواء الزيارة، خاصة حول الجامع العمري في منطقة درعا البلد.
وشهدت المنطقة إجراءات أمنية مشددة، بما في ذلك إغلاق عدة طرقات من قبل قوات وزارة الدفاع السورية، وذلك بعد الإعلان عن زيارة الرئيس للجامع.
وتأتي هذه الزيارة كأول زيارة رسمية للرئيس الشرع إلى درعا منذ توليه الرئاسة، وذلك بعد سقوط النظام السابق.
وكان برفقة الشرع وفد رسمي من دمشق، منهم وزير الداخلية أنس خطاب.
روسيا اليوم
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