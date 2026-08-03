الشرع يستقبل بارزاني في دمشق ومباحثات لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنسيق الإقليمي

وتناول اللقاء العلاقات بين الجانبين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، مع التركيز على تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع آفاق التنسيق المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة.
كما بحث الجانبان آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون الإقليمي ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
ويأتي اللقاء في إطار استمرار المشاورات السياسية بين دمشق وأربيل، وبحث فرص توسيع التعاون بما يواكب المتغيرات التي تشهدها المنطقة ويعزز العلاقات بين الجانبين.
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