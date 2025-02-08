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الشرع يستقبل وفدا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع
أحمد الشرع
السبت، 08-02-2025 05:01 م
الوكيل الإخباري-   استقبل الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، السبت، وفدا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية برئاسة المدير العام للمنظمة فرناندو غونزاليز.اضافة اعلان


وعقد الشرع وغونزاليز مناقشات  بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.
 
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