الشرع يستقبل وفدا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

05:01 م

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الوكيل الإخباري- استقبل الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، السبت، وفدا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية برئاسة المدير العام للمنظمة فرناندو غونزاليز. اضافة اعلان





وعقد الشرع وغونزاليز مناقشات بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.