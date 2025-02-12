الشرع يصدر قرارا رئاسيا في سوريا

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الوكيل الإخباري- ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) الأربعاء أن الرئاسة السورية أصدرت قرارا بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني من أجل بحث مستقبل البلاد. اضافة اعلان





وكان عقد المؤتمر واحدا من التعهدات الرئيسية التي قطعتها المعارضة عند السيطرة على دمشق في الثامن من ديسمبر كانون الأول والإطاحة بالرئيس آنذاك بشار الأسد.