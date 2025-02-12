الشرع يصدر قرارا رئاسيا في سوريا

وكان عقد المؤتمر واحدا من التعهدات الرئيسية التي قطعتها المعارضة عند السيطرة على دمشق في الثامن من ديسمبر كانون الأول والإطاحة بالرئيس آنذاك بشار الأسد.
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