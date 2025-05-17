الشرع يصدر مرسوما رئاسيا في سوريا

وتتولى الهيئة مهمة البحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسراً، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، إضافة إلى تقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم.
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