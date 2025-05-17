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الشرع يصدر مرسوما رئاسيا في سوريا

دمشق
دمشق
 
السبت، 17-05-2025 11:28 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت الرئاسة السورية، السبت، صدور مرسوم رئاسي يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية للمفقودين".اضافة اعلان


وتتولى الهيئة مهمة البحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسراً، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، إضافة إلى تقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم.
 
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