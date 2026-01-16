الجمعة 2026-01-16 11:48 م

الشرع يصدر مرسوما يضمن حقوق الأكراد

الرئيس السوري أحمد الشرع.
أحمد الشرع
 
الجمعة، 16-01-2026 10:19 م

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً يؤكد فيه أن المواطنين السوريين من أصول كردية يشكّلون جزءاً أساسياً وأصيلاً من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة. ويأتي هذا المرسوم في إطار تعزيز الوحدة الوطنية وإقرار الحقوق الثقافية والمدنية لكافة المواطنين السوريين.

وينص المرسوم على اعتبار المواطنين الكرد جزءاً أصيلاً من الشعب السوري، واعتبار هويتهم الثقافية واللغوية جزءاً من الهوية الوطنية. كما يلتزم المرسوم بحماية التنوع الثقافي واللغوي وضمان حق المواطنين الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم ضمن إطار السيادة الوطنية.


ويُعتبر المرسوم اللغة الكردية لغة وطنية، ويسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يشكّل فيها الكرد نسبة ملحوظة من السكان، سواء كمناهج اختيارية أو كنشاط ثقافي تعليمي.

 
 


