الشرع يصدر مرسوما يضمن حقوق الأكراد

وينص المرسوم على اعتبار المواطنين الكرد جزءاً أصيلاً من الشعب السوري، واعتبار هويتهم الثقافية واللغوية جزءاً من الهوية الوطنية. كما يلتزم المرسوم بحماية التنوع الثقافي واللغوي وضمان حق المواطنين الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم ضمن إطار السيادة الوطنية.
ويُعتبر المرسوم اللغة الكردية لغة وطنية، ويسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يشكّل فيها الكرد نسبة ملحوظة من السكان، سواء كمناهج اختيارية أو كنشاط ثقافي تعليمي.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: لم يقنعني أحد بالتراجع عن ضرب إيران
-
الجامعة العربية ترحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة غزة
-
الخطوط الجوية البريطانية تعلق رحلاتها إلى البحرين
-
تراجع التجنيد في الجيش الروسي في 2025
-
الملك سلمان يجري فحوصات طبية في الرياض
-
رئيس الوزراء الكندي يعلن التوصل إلى اتفاق "أولي" مع الصين لخفض الرسوم
-
رئيس الموساد الإسرائيلي يصل إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات حول الوضع في إيران
-
روسيا تسجل نظاما سريعا للكشف عن فيروس إيبولا