الشرع يصدر مرسومين بزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية 200%

06:41 م

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الوكيل الإخباري- أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع ، اليوم الاحد ، مرسومين يقضيان بزيادة 200% على رواتب أصحاب المعاشات التقاعدية ، وزيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين. اضافة اعلان





وفي التفاصيل اصدر الشرع مرسوما يقضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 200 بالمئة من المعاش التقاعدي النافذ بتاريخ صدور هذا المرسوم.



كما أصدر مرسوما يقضي بزيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 بالمئة من رأسمالها.

