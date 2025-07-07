الشرع يصل إلى الإمارات

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الوكيل الإخباري- وصل الرئيس السوري أحمد الشرع في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة هي الثانية من نوعها بعد توليه منصب الرئاسة. اضافة اعلان





يشار إلى أن آخر تواصل رسمي سوري إماراتي كان خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس الشرع مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.