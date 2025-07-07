الشرع يصل إلى الإمارات

يشار إلى أن آخر تواصل رسمي سوري إماراتي كان خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس الشرع مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
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