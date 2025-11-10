الإثنين 2025-11-10 08:42 م
 

الشرع يصل إلى البيت الأبيض للقاء ترامب

الوكيل الإخباري- وصل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع اليوم الاثنين، إلى البيت الأبيض للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت قناة "الإخبارية السورية": "الشرع يجري حاليا مباحثات مع ترامب بالبيت الأبيض".

 

