الشرع يصل إلى البيت الأبيض للقاء ترامب

الوكيل الإخباري- وصل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع اليوم الاثنين، إلى البيت الأبيض للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت قناة "الإخبارية السورية": "الشرع يجري حاليا مباحثات مع ترامب بالبيت الأبيض".