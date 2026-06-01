الشرع يعزي عائلة زوج الطبيبة رانيا العباسي بعد تأكيد مقتل أطفالها الستة

وجاء ذلك، أمس الأحد، عبر اتصال هاتفي أجراه الشرع مع العائلة، أثناء زيارة قام بها رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين الدكتور محمد رضا جلخي، ونائب وزير الداخلية السورية عبد القادر الطحان، ووفد من محافظة طرطوس إلى منزل العائلة لمواساتهم، والوقوف إلى جانبهم في مصابهم الجلل.
وكانت الهيئة الوطنية للمفقودين أعلنت، السبت، التوصل إلى نتائج موثوقة ومتقاطعة تسمح بالاستنتاج بدرجة عالية من اليقين المهني وفاة أطفال الطبيبة رانيا العباسي.
بدورها، ذكرت وزارة الداخلية السورية أنه من خلال التحقيقات التي أجرتها مع عدد من الموقوفين، توصلت إلى معلومات وأدلة تفيد بمقتل الأطفال على يد مجموعات وميليشيات تابعة للنظام البائد.
