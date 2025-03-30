الشرع يعلن تشكيل حكومة انتقالية جديدة في سوريا

الوكيل الإخباري- قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن الإعلان عن الحكومة السورية الجديدة هو إعلان لإرادتنا المشتركة في بناء دولة جديدة.

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وأضاف الشرع خلال كلمة خلال مراسم الإعلان عن الحكومة الجديدة، إن سوريا تواجه تحديات كبيرة تتطلب التلاحم والوحدة.



وأكد الرئيس السوري أن أولوية الحكومة الجديدة هو محاربة الفساد وقال؛ لن نسمح للفساد بالتسلل إلى مؤسساتنا.



وأضاف أن هذه الحكومة ستسعى لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس المساءلة والشفافية، كما أنها ستسعى إلى فتح آفاق جديدة في التعليم والصحة.