الجمعة 2026-03-20 02:55 م

الشرع يقول إنه يعمل على إبعاد سوريا عن النزاع في الشرق الأوسط

الرئيس السوري أحمد الشرع. دمشق
الرئيس السوري أحمد الشرع. دمشق
 
الجمعة، 20-03-2026 11:41 ص
الوكيل الإخباري-   أكّد الرئيس السوري أحمد الشرع، الجمعة، أنه يعمل على إبعاد بلاده عن أي نزاع، على وقع الحرب في الشرق الأوسط والتي تطال بلدانا مجاورة، مؤكدا أن دمشق على وفاق مع جميع الدول الإقليمية، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".اضافة اعلان


وفي كلمة ألقاها عقب أدائه صلاة عيد الفطر في قصر الشعب في دمشق، قال الشرع "ما يحصل حاليا حدث كبير نادر في التاريخ (...) ونحسب خطواتنا بدقة شديدة ونعمل على إبعاد سوريا عن أي نزاع".

وأضاف "من المهم أن نتذكر أن سوريا كانت على الدوام ساحة صراع ونزاع خلال السنوات الـ15 الماضية وما قبلها، لكنها اليوم على وفاق مع جميع الدول المجاورة إقليميا وأيضا دوليا، وبنفس الوقت نتضامن مع الدول العربية بشكل كامل".

وشدد على أن بلاده انتقلت إلى "مرحلة جديدة وتحولت من كونها ساحة صراع إلى ساحة مؤثرة باتجاه الاستقرار والأمان على المستوى الداخلي والإقليمي".

واشتعلت الحرب في الشرق الأوسط بعدما شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران في 28 شباط، وترد عليها طهران باستهداف اسرائيل وشن هجمات على دول الخليج.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

البقاء لله

الوفيات وفيات الجمعة 20-3-2026



 






الأكثر مشاهدة