الشرع يلتقي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

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الوكيل الإخباري- استقبل قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع اليوم الجمعة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفق وكالة الأنباء السورية (سانا). اضافة اعلان





وذكرت الوكالة أن الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني التقيا وفدا من المحكمة الجنائية الدولية برئاسة المدعي العام للمحكمة.