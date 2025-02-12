الشرع يلتقي بقيادة الائتلاف في دمشق وموقع سوري ينشر نتائج اللقاء

الوكيل الإخباري- التقى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، يوم الثلاثاء بقصر الشعب في العاصمة دمشق، مع وفدي هيئة التفاوض والائتلاف الوطني، فيما أكدت مصادر اتفاقه مع رئاسة الائتلاف على حل الأخير.

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