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الشرع يلتقي بقيادة الائتلاف في دمشق وموقع سوري ينشر نتائج اللقاء

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 12-02-2025 02:26 ص

الوكيل الإخباري-   التقى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، يوم الثلاثاء بقصر الشعب في العاصمة دمشق، مع وفدي هيئة التفاوض والائتلاف الوطني، فيما أكدت مصادر اتفاقه مع رئاسة الائتلاف على حل الأخير.

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واستقبل الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، رئيس هيئة التفاوض بدر جاموس، ورئيس الائتلاف هادي البحرة، إلى جانب أعضاء الهيئة السياسية للائتلاف، وهنأ الوفدان أحمد الشرع، بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، مؤكدين على ضرورة وقوف السوريين شعبا وقيادة ومؤسسات صفا واحدا لمواجهة التحديات كافة في هذه المرحلة من تاريخ سوريا.

 
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