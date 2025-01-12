الشرع يهنئ الرئيس اللبناني ‎جوزيف عون على توليه الرئاسة

وأكد الشرع خلال اجتماع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الذي يزور سوريا لأول مرة منذ 14 عاما أمس السبت، أن سوريا تقف على "مسافة واحدة" من اللبنانيين.
وأضاف: "نؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات السورية اللبنانية مبنية على الاحترام المتبادل"، مشددا على أنه "نسعى لتعزيز الأواصر الاجتماعية بين سوريا ولبنان".
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