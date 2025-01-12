الشرع يهنئ الرئيس اللبناني ‎جوزيف عون على توليه الرئاسة

الوكيل الإخباري- قالت الإدارة الجديدة في سوريا اليوم الأحد، إن قائدها أحمد الشرع أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس اللبناني المنتخب حديثا جوزيف عون، وهنأه على توليه الرئاسة.

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