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الشركات البريطانية تدعم مبادرة لخفض معدلات العودة للجريمة

أرشيفية
أرشيفية
الجمعة، 10-01-2025 01:36 م

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة العدل البريطانية مبادرة جديدة تهدف إلى دمج الأشخاص الخاضعين للمراقبة أو المحكوم عليهم بأحكام مجتمعية في سوق العمل، في إطار جهودها للحد من معدلات العودة للجريمة، التي تمثل حوالي 80 بالمائة من إجمالي الجرائم المسجلة.

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وقالت صحيفة الفايننشال تايمز، إن هذه المبادرة تأتي تحت قيادة وزير السجون اللورد جيمس تيمبسون، حيث سيتم إنشاء مجالس توظيف إقليمية تجمع بين خدمات السجون والمراقبة والشركات، بالتعاون مع وزارة العمل والمعاشات.


وسيشارك في هذه المجالس رؤساء تنفيذيون لشركات بارزة مثل سلسلة المخابز "جريجز" ومتاجر "آيسلاند" وشركة الوجبات الجاهزة "كوك". وأكد تيمبسون أن "توفير فرص عمل مستقرة للمفرج عنهم وسيلة فعالة للحد من الجريمة وجعل شوارع المملكة المتحدة أكثر أماناً".

 

بترا

 
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