الشيباني: المحادثات السورية الإسرائيلية لا تشمل الجولان

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني السبت، إن المحادثات الجارية مع إسرائيل بشأن إبرام اتفاق أمني، لا تشمل الجولان وتقتصر على المناطق التي احتلتها إسرائيل بعد الإطاحة بالحكم السابق في دمشق.





وبعدما أطاحت فصائل معارضة الرئيس بشار الأسد في الثامن من كانون الأول 2024، شنّت اسرائيل مئات الغارات على مواقع عسكرية سورية، وتقدّمت قواتها الى مواقع في المنطقة العازلة في الجولان والقائمة بموجب اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974.



وعقدت إسرائيل والسلطات السورية الجديدة جولات من المحادثات في الأشهر الأخيرة. واتفق الطرفان تحت ضغط أميركي في كانون الثاني، على إنشاء آلية تنسيق مشتركة، تمهيدا لاتفاق أمني بين البلدين اللذين يعدّان رسميا في حالة حرب منذ عقود.

