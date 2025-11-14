الشيباني: سوريا ترد بالدبلوماسية على الانتهاكات الإسرائيلية

وذكر الشيباني -في جلسة حوارية بمعهد "تشاتام هاوس" في لندن- أن إسرائيل تلعب حاليا دورا سلبيا في سوريا، و(هي) غير راضية عن التغيير الذي حصل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).
وأضاف أن إسرائيل واصلت انتهاكاتها في الأراضي السورية "لكننا لم ننجر للاستفزاز وحاولنا الرد بالدبلوماسية".
وتابع "لا نريد أن نكون طرفا في أي حرب بالوكالة، ونريد الهدوء، ونسعى لتفادي التصعيد مع إسرائيل وتبديد مزاعمها بالتعرض للتهديد".
وقال الشيباني "نحن نعمل على إعادة بناء سوريا، وننظر لأي اتفاق محتمل مع إسرائيل في هذا الإطار".
وأشار إلى أن زيارته -برفقة الرئيس أحمد الشرع– إلى واشنطن كانت ناجحة جدا وركزت على كل الملفات.
وأوضح الشيباني أن العلاقات مع الولايات المتحدة تسير بشكل جيد جدا، معتبرا أن إزالة "عقوبات قيصر" بالكامل عن بلاده مسألة وقت.
الجزيرة
-
أخبار متعلقة
-
لبنان يرحب بمبادرة سعودية "طيبة" طال انتظارها عدة سنوات
-
مصر .. إصابة 5 سياح روس في حادث مروري
-
إسقاط 34 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق في روسيا خلال ثلاث ساعات
-
"التعاون الإسلامي" تدين جريمة إحراق مسجد في محافظة سلفيت
-
إدارة ترامب تضع شروطًا تعجيزية لمنح الأجانب تأشيرات أمريكية
-
لازاريني يطالب بتمويل الأونروا ويحذر من تهميشها
-
الكرملين: بوتين يجدد التزام موسكو بحظر التجارب النووية
-
مسؤول أميركي: فتح معبر زيكيم لأول مرة منذ شهرين