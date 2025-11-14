الجمعة 2025-11-14 01:32 ص
 

الشيباني: سوريا ترد بالدبلوماسية على الانتهاكات الإسرائيلية

الشيباني: سوريا ترد بالدبلوماسية على الانتهاكات الإسرائيلية
الشيباني: سوريا ترد بالدبلوماسية على الانتهاكات الإسرائيلية
 
الجمعة، 14-11-2025 12:55 ص
الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الخميس، إن حكومته تسعى لتفادي التصعيد مع إسرائيل وتحاول الرد بالدبلوماسية على انتهاكاتها المتواصلة في أراضي بلاده.اضافة اعلان


وذكر الشيباني -في جلسة حوارية بمعهد "تشاتام هاوس" في لندن- أن إسرائيل تلعب حاليا دورا سلبيا في سوريا، و(هي) غير راضية عن التغيير الذي حصل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأضاف أن إسرائيل واصلت انتهاكاتها في الأراضي السورية "لكننا لم ننجر للاستفزاز وحاولنا الرد بالدبلوماسية".

وتابع "لا نريد أن نكون طرفا في أي حرب بالوكالة، ونريد الهدوء، ونسعى لتفادي التصعيد مع إسرائيل وتبديد مزاعمها بالتعرض للتهديد".

وقال الشيباني "نحن نعمل على إعادة بناء سوريا، وننظر لأي اتفاق محتمل مع إسرائيل في هذا الإطار".

وأشار إلى أن زيارته -برفقة الرئيس أحمد الشرع– إلى واشنطن كانت ناجحة جدا وركزت على كل الملفات.

وأوضح الشيباني أن العلاقات مع الولايات المتحدة تسير بشكل جيد جدا، معتبرا أن إزالة "عقوبات قيصر" بالكامل عن بلاده مسألة وقت.

الجزيرة 
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي لبنان يرحب بمبادرة سعودية "طيبة" طال انتظارها عدة سنوات

الشيباني: سوريا ترد بالدبلوماسية على الانتهاكات الإسرائيلية

عربي ودولي الشيباني: سوريا ترد بالدبلوماسية على الانتهاكات الإسرائيلية

مصر .. إصابة 5 سياح روس في حادث مروري

عربي ودولي مصر .. إصابة 5 سياح روس في حادث مروري

ب

عربي ودولي إسقاط 34 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق في روسيا خلال ثلاث ساعات

اختتام فعاليات التمرين البحري للدول المشاطئة للبحر الأحمر "الموج الأحمر/8"

أخبار محلية اختتام فعاليات التمرين البحري للدول المشاطئة للبحر الأحمر "الموج الأحمر/8"

"التعاون الإسلامي" تدين جريمة إحراق مسجد في محافظة سلفيت

عربي ودولي "التعاون الإسلامي" تدين جريمة إحراق مسجد في محافظة سلفيت

ل

أسواق ومال "أكسيوس": تأثيرات الإغلاق الحكومي لا تزال مستمرة

ب

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل كبير



 
 





الأكثر مشاهدة