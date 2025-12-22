الإثنين 2025-12-22 07:20 م

الشيباني: لم نلمس أي إرادة جادة من (قسد) لتنفيذ اتفاق الاندماج

الإثنين، 22-12-2025 06:15 م
الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الاثنين، إن سوريا لم تلمس أي إرادة جادة من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بقيادة الأكراد، لتنفيذ اتفاق الاندماج.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للشيباني ونظيره التركي هاكان فيدان، في دمشق.

ووقّع قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والرئيس السوري أحمد الشرع اتفاقًا في 10 آذار، تضمّن بنودًا عدّة، على رأسها دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في المؤسسات الوطنية بحلول نهاية العام، إلا أن تباينًا في وجهات النظر بين الطرفين حال دون إحراز تقدم في تطبيقه.

بدوره، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عقب محادثات في دمشق، إن قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد ليست لديها نية، فيما يبدو، لدفع عملية اندماجها ضمن هياكل الدولة السورية.

وقال فيدان إن من المهم أن تتوقف هذه القوات عن كونها عقبة أمام وحدة سوريا، مضيفًا أن التنسيق بين قوات سوريا الديمقراطية وإسرائيل يشكّل عقبة أمام تنفيذ اتفاق الاندماج.
 
 


